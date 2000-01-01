陳景清、陳中興、張彩鳳、李榮茂／連線報導



昨天是一百零六學年度國中小學開學日，許多學校都設計了開學日活動迎接學生；更有許多國小一年級的新生，一早由父母與長輩陪同到學校，在教室閱讀，認識新朋友。



彰縣文德 陪伴犬迎小一



彰化縣八卦山上的文德國小學生特別幸福，學校派出五隻陪伴犬，協助小一新生度過新學期的第一天。



文德國小校長李政穎表示，多年前學校已開始推動流浪犬關懷的特色課程，透過陪伴犬，協助學生穩定情緒、人際關係互動破冰。由於一年級新生由幼兒園階段轉換到國小階段，難免緊張，因此，安排別出心裁的迎新活動，並透過高年級大哥哥大姐姐陪一年級新生念書給狗狗聽，也落實彰化縣「閱讀起步走」的政策。



六年級學生魯雨柔說，和一年級的小朋友一起念書給狗狗聽真的很有趣，感覺與一年級的學生更親近。一年級的新生也很快就和狗狗打成一片。



高市舊城 未來佾生排排站



高雄市左營區舊城國小校長黃文瑞表示，「八佾舞」是舊城國小三大特色課程之一，始業式除了安排新生與家長在校園各處的景點打卡，更準備八佾舞服裝，讓未來的佾生搶先體驗。每個學生穿上佾舞服之後，成為小書生，為童年留下美好印記。





■師長扮裝相迎 傳送遠大抱負



桃市中山 超人聯盟校門相迎



中山國小昨天在校門穿堂，擺置了由瓦楞紙回收製作的大型機器人，校長鄭友泰及家長會長楊基載，打扮成白色戰警及大黃蜂，與打扮成黑旋風、藍武士，銀戰神、紅愛心的各主任歡迎學生。



高市四維 玩具總動員送福袋



高雄市四維國小今年新生共十三班三百六十人，屬於大型的學校。開始上學第一天，教師精心設計，布置「迎接未來世界等待的人才」意象情境的迎新門，並由校長、主任、自治小市長團隊、志工，以及穿著巴斯光年與胡迪探長服飾的實習教師，一同歡迎小一新生上學。



四維國小校長翁慶才表示，學校教育願景是「培養未來世界等待的人才」，期待每個學生如巴斯光年有「飛向宇宙，浩瀚無垠！」的遠大志向，以及如胡迪警長般聰明正直，並且能夠與夥伴彼此諒解，互助合作，成為未來世界等待的人才。



校長翁慶才並領著巴斯光年和胡迪警長到一年級各班教室，贈送每個新生包裝精緻的「福袋」，內容是學校為新生準備的實用文具，期許學生畫出屬於自己的彩色人生。





■穿芹門收六禮 期許勤學變聰明



桃市永順 澆灌小樹苗



永順國小昨天迎接小一新生活動，也別出心裁。學生拿到彩虹筆及名牌，在教師陪同下導讀繪本，最後由校長和教師陪同一起澆灌小樹苗，象徵學習之路從此展開。



桃市中平 穿越蔥芹門



中壢區中平國小迎新活動是由班級導師帶領新生，穿越懸掛青蔥的「聰明門」，以及芹菜的「勤學門」後，再由校長、家長會會長、學生家長與學生一同敲響代表「終身學習」的智慧鑼。



桃市山頂 送新生六禮



山頂國小校長林佩娟，準備了意義深遠的鉛筆、橡皮擦、牙籤、救生圈糖果、面紙、OK繃等六禮，作為迎新的禮物。





圖說：彰化縣文德國小安排陪伴犬陪著一年級新生上學。攝影／張彩鳳