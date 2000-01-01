楊惠芳／臺北報導



國語日報社成立當年，政府到底有沒有捐助？國語日報社創刊前輩以口述歷史的方式還原真相。前國語日報董事方祖燊表示，當年教育部答應支援一些經費，不料大陸政局惡化，貨幣大貶，曾擔任國語日報社副社長的王壽康只帶來一架破舊的四開平板印刷機，教育部借給一副殘缺不全的五號注音國字銅模，教育部答應支援的經費則成為泡影。民國三十七年十月二十五日，印出了「創刊號」，隨後停刊多日。



方祖燊表示，當初一些熱心的前輩，都是義務工作奉獻，沒有支薪，其實這也是一種捐贈，但沒想到要拿捐贈單據。



前國語日報社長、董事長林良的女兒林瑋表示，當年一群對兒童文學有熱情，學識受人景仰的人士，組成國語日報社，為兒童文學努力，這樣的精神沒有受到任何政府力量左右。國語日報社有今天的成績，是前人打拚的結果，希望不要變質。



林瑋說，林良在廈門考取國語推行員，來到臺灣進入國語推行委員會。民國四十八年，臺灣省政府精簡機構，國語推行委員會也要裁併，國語日報社在當時脫離，搬到長沙街自求發展，靠賣報紙維持運作。



林瑋指出，政府最早是以國語會的名義，號召青年做國語和閩南語的翻譯，後來國語會因財務困窘要結束，國語會和國語日報社合作關係也切割。留在國語會工作，保有公務員身分；但有部分人喜歡報紙，希望有機會寫給兒童看的文章，因此，決定到國語日報社，但國語會不再支薪，也喪失公務員身分及退休金。