楊惠芳／臺北報導



二○一七臺北世界大學運動會昨天在臺北田徑場舉行閉幕典禮，由於開幕式採「迎神」概念迎接聖火，閉幕式則以「送神」來熄滅聖火。閉幕表演以「臺北愛你Taipei Loves You」為主題，序曲表演加上三段精采文化節目表演，以音樂結合臺灣文化，眾星雲集，宛如一場音樂派對，為世大運畫下完美句點。



本屆世大運臺灣選手在觀眾加持下，共獲二十六金三十四銀三十銅，表現歷屆最優。國際大學運動總會（FISU）會長麥斯汀昨天稱讚，世大運整體賽事相當成功。



中華臺北會歌響起，閉幕式正式開始，參賽國會旗與各國運動員也開始陸續進場，許多外國運動員都紛紛拿起手機狂拍照，希望能捕捉在臺灣的最後美好回憶。在所有運動員進場後，現場播放本屆世大運十二天來的回顧影片，讓大家再次見證賽事的圓滿成功。



閉幕式除了實力歌手演唱，音樂更是「中西合璧」，有北管、嗩吶、薩克斯風等，還有「臺北號」大船的巨型道具，舞臺的LED燈，可隨著表演節目不同，變化成萬花筒、水族箱等花樣。世大運下屆主辦城市義大利拿坡里，安排當地近三百年歷史的聖卡洛劇院，表演義大利傳統舞蹈和名曲。



開幕式烏拉圭代表團進場時，高舉一面印著兩國國旗的旗幟，寫著大大的「謝謝臺北‧烏拉圭愛你」成為亮點。昨天閉幕式，巴西也比照辦理，運動員進場時，拿著一面寫著中文「謝謝台北市」的大型旗幟進場。



圖說：世大運昨天閉幕時，加拿大選手手舉「謝謝你，臺北」的標語進場，引得一片歡呼。攝影／高修民