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世大運圓滿閉幕 (2017/8/31)
 

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一個人的開學
國小一人班級增　全國93校130班
國語日報社歸屬　各方沒共識
世大運圓滿閉幕
美國德州遭颶風重創
「社論」研議偏鄉公立高中職轉型實驗學校
世大運送神熄聖火　相約義大利見
新北樟樹實中開學　退休教師當屆首新生
國語日報社歸屬問題
政府有無捐助　成攻防重點
官派董事過半　恐失媒體超然立場
立委籲教部：可監督勿經營
前人靠信念苦撐　口述歷史還原真相
開學日上學趣　陪伴犬迎小一生
 
　
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