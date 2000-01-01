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新鮮人入學 　阿公爸媽陪報到玩遊戲 (2017/8/30)
 

陳景清、李榮茂／連線報導

　為幫助小學一年級新生能夠儘快認識環境、減少害怕，也幫助家長陪伴孩子跨出學習的第一步，高雄市砂崙國小和嘉義縣港坪國小昨天舉行別開生面的迎新活動。

高市砂崙　阿公校友來了

　高雄市茄萣區砂崙國小昨日舉辦新生入學迎新活動，特別邀請邀請六十年前的「小一新生」搭乘「時光機」，跨越時空，一同迎接新一代的砂崙兒童。而這名「大學長」，也是今年小一新生的阿公，祖孫同為砂崙小學生，十分有趣。

　校長簡靜慧表示，今年的新生入學活動也是為年底的甲子校慶暖身，教師除在校門口迎接新生外，也讓新生站在校方特製的「飛躍六十明信片」木框裡，拍下學童初入學的興奮神情。

　教師同時精心規畫短劇演出，娓娓敘述砂崙六十年來的時空變化，讓新生和家長對砂崙國小的校史有初步認識。接著，在教師引導下，小一新生來到「智慧鑼」前用力敲響銅鑼，正式成為砂崙小學生。

嘉市港坪　餵爸媽吃乖乖

　嘉義市港坪國小昨天舉辦「魔法親親甜在心」活動，迎接一年級六名新生。

　學生戴上眼罩，聽從家長的指示，設法將點心「乖乖」準確餵進家長的嘴裡，代表孩子已長大，能聽懂家長與教師的指導。接著學生拿下眼罩，用雙手將乖乖獻給家長，代表感恩。

　家長吃下孩子送的感恩餅乾後，輕輕在孩子的手掌中親吻，代表父母「愛的印記」，在就學的過程中陪伴著孩子。過程趣味橫生，全場笑聲不斷。

圖說：高雄市砂崙國小邀六十年前入學的大學長乘坐時光機回學校。 攝影／陳景清
 
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