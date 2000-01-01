沈育如／臺北報導



現代人手機不離身，連就學中的青少年也不例外。根據金車文教基金會昨天公布的調查顯示，全國九成五青少年都有智慧型手機，平日平均每天花二點六小時使用手機，假日則加倍到五點三小時，青少年使用手機時，男生以打電玩遊戲最多，女生則是拍照。



金車針對全國近兩千名國小五年級到高中三年級的學生進行調查，發現使用手機的青少年中，高達九成四的手機有上網功能，其中近半數使用wifi，超過兩成七是網路吃到飽方案。進一步分析發現，年齡愈大，採吃到飽方案者愈多，而國小學生占比高達兩成一，值得關注。



調查顯示，超過六成青少年覺得「沒有手機很無聊」，國中階段最為明顯；青少年最常使用手機來「看音樂影片」、「上社群網站」、「玩電玩遊戲」，尤其玩電玩遊戲的比率竟然比前兩年增加兩成四，顯示有更多青少年沉迷手機網路遊戲。



金車文教基金會總幹事曾清芸表示，青少年應該適當使用手機，而非沉迷，每天花太多時間與手機相處，親子與人際互動就變得更冷漠。



曾清芸建議，很多場合都提供免費wifi上網，流量足夠給學生查資料、使用社群軟體，在流量的限制下，也能訓練青少年自我管控上網時間。



避免青少年手機上網成癮，臺北張老師心理諮商中心總幹事涂喜敏提出三項建議，包括「與孩子訂定手機規則」、「教導孩子正確使用網路」、「訓練孩子把手機當成工具，而非沉溺在虛擬世界」。