

月中，基本工資審議時，勞方要求月薪提高到兩萬七千元、時薪一百六十元；資方主張軍公教先加薪及修《勞基法》，基本工資則暫緩調高。勞動部最後裁定調高月薪至兩萬兩千元、時薪一百四十元。資方不滿政治裁定，憤而離席抗議。



國內歷次基本工資審議，由於無計算公式或標準，勞動部雖提供經濟和生活數據參考，卻淪為勞資各取所需的武器，使審議會議如同討價還價的菜市場，吵鬧冗長既無效率，也無說服力。



國際勞工組織「第一三一號公約」載明：關於最低工資訂定，指示應以「勞工及其家庭需要」為主，滿足生活支出及社會給付需要。其次參考「經濟因素」，經濟成長率、平均薪資、勞動生產力等。我國基本工資月薪兩萬兩千元，如何滿足勞工一家人所需？這次基本工資審議時，勞工代表所提的計算方式，以主計處統計的「每月最低生活費」一萬三千元，乘以「就業扶養比」兩點一七，基本工資為二萬七千元，即是依據《國際勞工公約》主要標準計算得出。



我國不遵守《國際勞工公約》最低工資規定，自創「基本工資」名詞。最近國發會公布重點工作，為保障勞工基本生活，明定勞動部應訂定《最低工資法》。而依勞工家庭所需及經濟參數，制定計算公式，由政府擬定最低工資，取代目前由勞資協商訂定基本工資，才是進步的政策。