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中華隊世大運風光　成績歷年最佳 (2017/8/30)
 

楊惠芳／臺北報導

　二○一七臺北世大運今天閉幕，所有賽程也在昨天結束，中華隊創造不少佳績，不僅獎牌數遠超過賽前預估的十一金，舉重更是打破世界紀錄，是臺灣歷年來參加世大運最好的成績。為了替選手加油打氣，大專體總預計明天下午四點舉辦「臺灣英雄大遊行」活動，包括郭婞淳、鄭兆村、楊合貞等選手都會參加。

　世大運最後一天賽程，我國桌球「一姐」鄭怡靜雖然在女單金牌戰，以二比四不敵南韓選手田志希，但為臺灣贏得首面女單銀牌，創女單最佳成績。

　桌球選手陳建安昨天在男單金牌戰，不敵日本對手，屈居銀牌。雖然無緣成為自江宏傑後，臺灣第二個奪單打金牌的男將，但已是個人生涯在世大運單打的最佳戰績。

　武術國手許凱貴為臺灣在世大運史上奪下首面武術金牌，二十六歲的他直說非常開心。

　網球女單金牌戰，由臺灣選手李亞軒出戰泰國選手汪天彩，雙方苦戰近三個半小時後，李亞軒吞下敗仗，獲得銀牌。男單金牌戰，臺灣的莊吉生以直落二打敗南韓洪晟成，為臺灣拿到睽違十四年的男單金牌。總計網球共獲四金一銀二銅，創下歷屆世大運網球的最佳成績。

　羽球各組金牌戰昨晚進行，「世界球后」戴資穎以直落二擊敗南韓李張美，一局未失拿到金牌，也是中華隊在本屆世大運的第二十四面金牌。混雙決賽，由王齊麟、李佳馨迎戰馬來西亞組合亞尤伯、吳玥青，結果王、李逆轉擊敗對手奪金，也是羽球在世大運混雙第一次摘金。

　撞球中華隊柯秉逸、柯秉中兄弟檔，昨天在男雙金牌戰以十一比四擊敗日本選手，獲得金牌，達成本屆世大運撞球「四金全包」。女雙金牌戰，魏子茜、郭思廷以九比三輕取南韓選手，也順利摘金。包括男單和女單，臺灣在撞球共拿到四金一銀一銅。可惜撞球是示範項目，金牌未列入獎牌排行榜。

圖說：羽球戴資穎直落二擊敗南韓對手奪金。圖片提供／大專體總
 
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