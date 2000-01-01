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國小迎新生　師長巧扮兔子、蜜蜂 (2017/8/29)
 

　李榮茂、張彩鳳、洪素蓉／連線報導

　即將開學，為了歡迎小小新鮮人，臺中市臺中國小、嘉義市大同國小和臺南市安佃、漚汪、後港國小，日前都舉辦創意迎新活動。另外，臺東縣安朔國小校長顏正一，特別為學生準備了開學禮物，有球鞋、泳鏡和獎助學金，讓學生新學期充滿新希望。

　臺中國小舉辦「兔兔兄妹上學趣」活動，校長、家長會長及行政人員扮成各種卡通人物，新生好開心，紛紛和兔兔兄妹合照。

　嘉義市大同國小校長盧淑娟扮演蜂后，師長扮成蜜蜂部隊，與扮成小花的學童擊掌互動，散播歡樂。

　安佃國小邀請「孔子爺爺」人偶在校門口歡迎新生，致贈「品格六樣禮」，行「拜師禮」及「愛的宣言」；漚汪新生通過幸福禮門，並由校長許德文點硃砂，戴上智慧冠，象徵為新生點開智慧。

　後港國小校長方婉真帶領新生透過闖關，認識師長，並贈送見面禮。新生郭恩淇表示，最喜歡的見面禮是彩虹筆，因為她很喜愛畫畫。此外，教師特別介紹蹲式馬桶的使用方法，並提醒學生在校不可憋尿。

　安朔國小校長顏正一廣結善緣，身邊的朋友、學長特別為學生準備開學禮物，五十多雙依學生尺寸挑選的運動鞋，排在校園階梯上，開學後，學生可以盡情在校園奔跑、運動。顏正一表示，日前還收到捐贈的文具和藝術作品，非常感謝大家對偏鄉部落學生的關心。

　圖說：臺中國小的師長、家長會長打扮成各種卡通人物造形，迎接小一新生。攝影／張彩鳳
 
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