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世大運
詹家姐妹　網球女雙金牌		 (2017/8/29)
 

　吳啟綜／臺北報導

　臺北世大運進入尾聲，臺灣選手昨天持續賣力衝高獎牌數。網球女將詹詠然、詹皓晴姐妹在女雙賽事，擊敗泰國選手摘金，加上李亞軒晉級今天女單決賽，以及張凱貞女單奪銅、混雙摘銅，女子團體總積分領先各國，也確定提前再獲一面金牌。

　網球項目，詹詠然、詹皓晴在女雙決賽，迎戰泰國瓦拉恰亞姐妹花，以六比一、七比五直落二擊敗對手，成功將金牌留在臺灣，這也是詹詠然睽違十年再度在世大運奪得女雙金牌。詹皓晴說，雖然姐姐一度身體不適，但能穿國家隊制服奪金，很開心。

　詹詠然接著又與謝政鵬搭檔參加混雙四強賽，由於大腿舊傷纏著繃帶，加上出現中暑暈眩症狀，身體已無法負荷，經醫師評估後，只能放棄比賽，最後僅獲銅牌。

　網球單打方面，男子莊吉生、女子李亞軒昨天擊敗對手，晉級今天決賽；張凱貞則輸給泰國選手，獲得一面銅牌。

　武術項目，陳宜盈在女子太極全能決賽，以總和十九點一三奪下銀牌；陳宥崴在男子太極全能決賽摘銀。陳暐婷在女子散打五十二公斤獲得銅牌。

　韻律體操，成軍九個月的中華韻律體操隊，在團體全能榮獲一面銀牌。

　田徑項目，男子四百公尺接力決賽，中華隊以三十九秒零六獲得銅牌。籃球賽事，中華女籃在全場觀眾加油下，以八十一比六十六力克俄羅斯隊，獲得銅牌。

　圖說：詹家姐妹女網雙打奪金，妹妹詹皓晴（左）跳躍揮拍搶攻。攝影／高修民
 
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