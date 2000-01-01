----
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
年
----
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
月
----
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
關鍵字
RSS
新聞首頁
> > 國語日報新聞
法蘭克叔叔看全球
(2017/8/28)
請參閱國語日報
世大運
110公尺跨欄 陳奎儒破全國摘銀
躲颱風 墾丁27隻綠蠵龜寶寶野放
颶風侵襲德州
「社論」發展AI沒時間慢工細活
課審進度緩慢 文言文比例延九月審
祖父母節
中市祖孫同樂 高市頒金像獎
抗癌小勇士獻感恩
桃市圖推閱讀 學生發表實作成果
法蘭克叔叔看全球
學校教師因材施教 英國女童不再轉學
歷經烽火戰亂 伊拉克兒少盼復學
十大優質兒童網站
本網站已依台灣網站內容
分級規定處理
讀者服務專線：886-2-23921133
書局門市專線：886-2-23921133轉1108
國語日報社址：台北市100中正區福州街二號
本社交通資訊
日報、週刊訂閱專線：886-2-23412448
網路書局專線：886-2-33433168
意見反映信箱
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved
.