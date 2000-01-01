面臨AI人工智慧時代的逼近，科技部日前提出「AI科技戰略」構想，預計在五年內投入一百六十億元預算，建造我國AI創新環境生態。以目前AI應用之廣、發展之快，AI科技戰略似停留在「慢工出細活」的傳統思維，啟動時程和投注力道，恐有緩不濟急之虞。



前事不忘後事之師。不要忘了，上世紀末互聯網發展之初，我們沒能準確預估其在短期內就打造全球性資訊時代，喪失「資訊經濟」的發展先機，只能以「代工王國」自居。而今AI在雲端計算、智慧機器人等實體發展，以及邏輯推演的理論思維上，影響愈來愈大，AI科技戰略要花五年來成立AI創新研發中心等基礎建構，予人慢工細活的印象。



創新研發當然重要，但當下放眼望去，無論是金融、醫療、工業及教育等專業領域，或是衣食住行的生活領域，都已看到AI人工智慧的來襲。牛津大學兩位專家研究報告指出，以目前AI發展趨勢，二十年內計程車司機、保全將被取代；而精密工業、醫療及銀行，則是下一階段取代目標。準備投入五十億元的研發中心，應劍及履及，儘速成立運作，千萬不要「計議未定，兵已渡河」，失掉發展先機。



要加速提升臺灣AI的發展，不能只靠科技部。教育部、經濟部及民間企業也要協力合作，引導學、研及業界投入。尤其是教育部，既然互動輔導系統用在協助學生語言、數學及其他技能的學習已日漸普及，則十二年國教相關領綱中有關人工智慧的教育，應注意科技面知能的啟發，也要平衡注意人文面的省思教育。