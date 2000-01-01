吳啟綜／臺北報導



世大運中華隊再傳捷報！在示範項目花式撞球九號球男、女單打決賽，中華隊一口氣摘下兩金一銀一銅。田徑男子一百一十公尺跨欄決賽，陳奎儒以十三秒五十五打破全國紀錄，為中華隊摘下一面銀牌。高爾夫項目則獲得三銀三銅。



撞球男子九號球決賽上演中華隊內戰，由許睿安出戰二○一二年世界青少年冠軍劉政杰，一開賽許睿安連拿七局，最終以十一比三奪得金牌，劉政杰銀牌。



女子九號球決賽，古正晴以九比六擊敗蒙古選手奪金，另一名女將吳芷婷也以九比一力克蒙古選手保住銅牌。但因撞球屬於示範項目，並不列入正式獎牌榜統計。



田徑項目，陳奎儒在男子一百一十公尺跨欄準決賽跑出十三秒六三，以分組第二名晉級決賽。決賽在全場觀眾加油下，跑出十三秒五十五的成績，打破楊尉廷保持的十三秒五十七全國紀錄。



女子半程馬拉松，中華隊派出四名女將出征，最終靠曹純玉、游雅君、陳宇璿努力衝刺，獲得女子團體銅牌，為中華隊奪下史上第一面半程馬拉松獎牌。



高爾夫項目，昨天進行最終回合，可惜天公不作美，兩度因雷雨取消，最終大會裁定，取消第四回合的比賽，以第三回合成績為最終成績，中華隊在女子個人侯羽桑和陳萱並列銀牌，女子團體也摘銀；男子個人俞俊安、劉永華並列第三名，男子團體也獲得銅牌。



桌球項目，陳思羽與廖振珽在混雙四強賽，以局數三比四不敵南韓隊，最終與北韓隊並列銅牌。武術項目，蔡澤民在男子長拳以九點四二分獲得銅牌，也是代表團在武術的第一面獎牌。