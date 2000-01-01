‧金針花海留倩影

陳壁銘

花東的六十石山，九月下旬前都是金針花季，今年留花面積高達六十多公頃，黃澄澄的金針花隨風搖曳，在藍天白雲的襯托下，美麗極了，吸引許多親子遊客假期造訪。



‧賣大豬交冊錢

陳中興

稻編技藝在早期農耕生活中隨處可見，但隨著時代進步，逐漸被人們淡忘。

桃園地景藝術節近日在觀音區廣福社區主展場舉辦「幸福村落」稻草裝置競賽，陳列觀音區農民精巧的稻編工藝品，展現農村細節。

陳榮貴的作品〈賣大豬，交冊錢〉，就呈現過去農業社會，農民在開學前賣雞、賣豬，籌錢讓孩子註冊讀書的情景，體現辛苦又甜蜜的農村回憶。



‧復刻搖搖洛克馬

吳啟綜

宜蘭縣三星鄉公所三年前打造一座高六公尺多的大型搖搖洛克馬，前年遭杜鵑強颱摧毀，令人扼腕。鄉公所後來又再打造一具原尺寸、復刻的大木馬，希望再掀風潮。



‧嚕嚕米世大運助陣

高修民

目前正在臺北舉辦的世大運，吸引許多國家的運動員及啦啦隊共襄盛舉。芬蘭隊加油團日前出現長得像河馬的玩偶嚕嚕米，引人注目。

嚕嚕米是北歐兒童文學中的可愛角色，和親族一起住在森林裡。可愛的造形，忽然現身在觀眾席間，隨著賽事而激動的拍手、搖旗，乍看以為是嚕嚕米本尊來到世大運比賽現場，十分逗趣。



‧自行車道變滑水道

吳啟綜

新北市政府日前將新月橋自行車牽引道打造成大型滑水道，民眾不必去遊樂園，也能體驗滑水樂趣。滑道長一百三十五公尺，自橋上延伸至橋下廣場，橋下廣場也設置有水霧迷宮、親子戲水池等多元設施，讓大小朋友在酷暑中感受舒暢涼意。