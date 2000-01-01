報導／吳啟綜



美國職棒大聯盟全壘打王競爭白熱化。明星賽前，紐約洋基隊菜鳥「法官」賈吉頻頻開轟，領先群雄；到了八月，邁阿密馬林魚隊「怪力男」史坦頓不負百億元身價，連續敲出全壘打，全壘打數累積四十九支，獨冠大聯盟。



上半球季，球迷關注的焦點是洋基隊二十五歲新人賈吉，以及道奇隊二十一歲菜鳥貝林傑。賈吉今年球季一開始就展現強大的打擊能力，不僅轟出大聯盟本季最遠的全壘打，明星賽前，打擊率三成二九、三十轟、六十六分打點，多項數據都領先全聯盟。在明星賽中，他也以四十七轟，獲得全壘打大賽冠軍。



另一名閃亮新星——道奇隊的貝林傑，父親是前大聯盟球員克雷‧貝林傑。四月底，道奇隊外野手彼德森、一壘手岡薩雷茲相繼受傷，貝林傑從小聯盟升上大聯盟，從此以非常快速的開轟速度，震驚道奇隊和棒壇，不僅是大聯盟史上第一個在十場比賽敲出十轟的菜鳥，更創下大聯盟出賽五十一場，轟出二十一發全壘打的打擊紀錄，並暫居國聯全壘打王。



目前賈吉共三十七轟，貝林傑三十四轟，兩名新秀被認為有望打破退役球星麥奎爾於一九八七年創下的美國職棒新人最多全壘打四十九轟的紀錄。



不過，賈吉近期陷入低潮，全壘打數增加緩慢，還創下連續三十七場被三振的紀錄。下半球季開始，各隊投手根據賈吉的打擊習慣，研究出對策，以更多內角球、外角低滑球來對付他。賈吉可攻擊的球路減少，加上他未能立即調整，頻頻追打不適合他揮擊的球路，導致全壘打產量銳減。



三年前，馬林魚隊以十三年三億兩千五百萬美元（約新臺幣一百億元）天價合約，簽下史坦頓。今年上半球季，史坦頓全壘打產量很低，但在明星賽後大爆發，八月初曾締造連六場開轟的紀錄，八月共累積十三發全壘打，刷新他保持的隊史紀錄。史坦頓曾於二○一二、二○一五及今年七月，三度締造單月十二轟的紀錄，目前累積四十九轟，是聯盟全壘打王。



打造豪華陣容 道奇有望變史上最強



道奇隊是今年大聯盟的超級強隊，勝場已達九十一場，勝率超過七成，其他二十九隊中，勝場數排第二的太空人隊則僅有七十八勝，道奇隊有機會打破二○○一年西雅圖水手隊創下的單季一百一十六勝的紀錄，成為史上最強。



道奇隊今年銳不可擋，六月的五十場比賽中贏了四十三場，沒有輸掉任何系列賽，勝率高達八成六。道奇隊會這麼強，是因為不僅在自由球員市場花大錢挖人，也不斷在農場培養新人：兩年前有個外野手彼德森，去年有新人王席格，今年又來了個貝林傑。加上先前挖來遊騎兵隊的達比修有、海盜隊終結者瓦森、紅人隊去年終結者辛格瑞尼，更讓投手陣容傲視大聯盟。



道奇隊目前穩坐國聯西區王座，目標是聯盟冠軍和世界大賽冠軍。大聯盟曾有芝加哥小熊隊與水手隊這兩支球隊達到單季一百一十六勝，但最終雙雙無法獲得世界大賽冠軍，道奇隊能否打破魔咒，大家拭目以待。