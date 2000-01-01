楊惠芳／臺北報導



高中國文科文言文與白話文比率及選文等問題，近來有不同看法。教育部高中國文學科中心，針對「一百零六年度高中職國文課綱修訂」的最新變化進行問卷調查，徵詢第一線教師意見，結果八成五教師，支持每學期國文教材中的文言文比率在百分之五十以上。



調查指出，八成四的教師願意開設與國文相關的選修課程，且將主力放在閱讀指導、寫作指導、影像與文學、小說、演說與表達、小論文指導、區域文學等。



另外，在「推荐選文」部分，八成三認為篇目應交由語文專家學者組成的「課綱研修委員會」決定。這項調查在八月二十四日到二十五日間進行，有效樣本為八百四十一份，調查對象為兩百六十五所學校的國文科教師。



北一女中國文教師歐陽宜璋表示，國文必修的文言文，若刪減成百分之三十，令人擔心。因為教材中文言文減少，意味學生課後要花更多時間理解、學習。經濟能力足夠的家長可安排孩子補習，但弱勢學生將更加弱勢。



臺北市實踐國中國文教師簡素蘭認為，提升閱讀素養排名的「金鑰」，不是「國文教材」，而是「各科教法」。她認為降低文言比率，將更弱化弱勢學生的競爭力，在學習中文的全球趨勢熱潮中，是「自廢武功」。



教育部今天召開課審會大會，國教署長邱乾國表示，近來各界提出許多意見，讓課審會委員有更多思考的角度，普高分組的提案，還未最後定案，也可能有所修正；如涉及選文等實質問題，也會尊重專業，並和國教院的研修小組進行討論。

