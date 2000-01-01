

一艘俄羅斯籍的液化天然氣載運船，最近趁著夏季北極海冰減少，以堅固船體穿越冰層，僅花十九天就從挪威航行到南韓，創下北海航道最快紀錄。這也是大型商船首次沒有破冰船開路，獨自完成北海航道的案例，且比繞行蘇伊士運河節省三分之一的時間。



其實早在十九世紀中，就證實北海航道的可能。歐洲商船從大西洋出發，沿東北航道經北極海到太平洋，比起繞行地中海經蘇伊士運河前往亞洲，可節省近半航程。過去因為北極海長年冰封，夏季海冰仍多，若無破冰船開路，航行極為困難，始終無法成為具經濟力的航線。



隨著地球暖化，夏季海冰減少，行經北海航道的俄羅斯商船，已從個位數成長到兩位數。去年還有一艘大型豪華郵輪，從阿拉斯加沿西北航道，繞行加拿大抵達紐約。郵輪之旅引起環保人士批評，若是更多郵輪投入，不僅衝擊北極生態，還將改變原住民文化；令人擔憂的生態危機，竟成為人類競逐的商機。



這次俄羅斯船公司強調，液化天然氣載運船有環保認證，可用船上的天然氣作為燃料，二氧化硫、一氧化二氮排放量大幅減少，未來將打造更多天然氣船。俄國政府估算，未來北海航道運輸量可能增加十倍。



人類排放溫室氣體，造成暖化、融冰與生態危機，為了尋求更經濟的航線，卻促成以較少、較環保的燃料航行。但未來若有不慎，造成液貨滲漏，將是另一場生態危機，令人覺得諷刺又矛盾。