吳啟綜／臺北報導



臺灣「標槍雙雄」鄭兆村、黃士峰，昨天在臺北世大運男子標槍決賽表現亮眼。全國紀錄保持人鄭兆村擲出九十一公尺三六勇奪金牌，打破亞洲、全國及大會紀錄；上屆銀牌得主黃士峰則以八十六公尺六四摘銅，也破大會紀錄。



男子標槍決賽高潮迭起，鄭兆村和德國好手霍夫曼互有領先。鄭兆村最後一擲擲出九十一公尺三六，不僅刷新全國紀錄，並逆轉局勢將金牌留在臺灣，全場超過一萬名觀眾掌聲不斷。



田徑場上的另一個焦點，我國「跨欄王子」陳傑在男子四百公尺跨欄決賽，跑出平個人最佳成績四十九秒零五，獲得一面銀牌。備受矚目的男子兩百公尺決賽，楊俊瀚表現失常，僅跑出二十一秒零七，排名第七，無法添得獎牌。



臺灣最大金庫滑輪溜冰項目，昨天進行男女溜冰馬拉松。女子溜冰馬拉松賽事中，楊合貞率先衝線，李孟竹第二，這是她們第四度在本屆世大運金包銀。楊合貞在本屆累積五面金牌，成為中華隊最多金選手。



跆拳道團體賽事，中華隊男團一路殺進準決賽，遭遇上屆世大運男團冠軍南韓隊。中華隊派出劉威廷、黃鈺仁、楊宗燁應戰，以二十八比二十六擊敗宿敵南韓隊，闖進決賽；金牌戰不幸輸給俄羅斯隊，僅獲銀牌。



圖說：楊合貞勇奪滑輪溜冰馬拉松金牌。圖片提供／大專體總