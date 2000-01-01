李榮茂／臺南報導



臺南市德南國小日前辦理夏日樂學活動，將「在地文史」的課本特色課程與本土語言教學結合，學生化身小記者，採訪社區三山宮耆老。



耆老劉政雄詳盡解說三山宮奉祀的神尊與建廟緣由，讓學生見識從明朝鄭成功時期流傳迄今的三山國王神尊。學生全程以行動載具記錄，隨即編寫出版《德南快樂報》，實際體驗記者寫即時新聞的時間壓力，展現學習成果。



德南國小教務主任林士郁指出，夏日樂學主題為「穿越三王在地情．本土語文小記者」，走出課堂，實際體會、認識社區史蹟與產業，了解在地人文特色。



除了指導學生本土語言課程，教師林君霞也展開小記者各種特訓。



參與學生在校長陳彥宏帶領下，走入社區三山宮，洪儀芳、陳禹安等五個學生化身小記者，手持麥克風採訪三山宮耆老劉政雄，請教三山宮奉祀主神與建廟緣由。



劉政雄也帶領學生參觀宮內開基三山國王神尊、剪粘以及雕梁畫棟等，學生以行動載具全程作紀錄。



學生陳怡馨、曾子榕說，這次為了配合本土語言課程，全程用閩南語採訪劉爺爺，講起來有點不「輪轉」。



學生鄭仕廷說，用行動載具記錄在三山宮的探索過程和心得，並與同學立即撰寫新聞稿，編排出版《德南快樂報》，覺得很有成就感。



圖說：臺南市德南國小學生化身小記者，參觀宮內開基三山國王神尊，並以行動載具全程記錄。攝影／李榮茂