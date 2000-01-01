報導‧攝影／陳壁銘



用鐵皮剪刀、鉗子、榔頭、釘子、鐵鋁罐作畫的胡達華，日前在一場藝術博覽會中示範他如何創作釘畫。為了讓觀賞者能清楚看見釘畫的過程，胡達華以高難度的反方向作畫，身手敏捷的拿著榔頭錘釘子，不到一分鐘，一幅可愛的小女孩畫作已然成形，讓人見識到他的深厚功力。



胡達華今年八十歲，當兵退伍後就從事進口五金的工作，一直到五十九歲退休前才開始研習釘畫，他熱愛五金相關工作，希望退休後也能與金屬為伍，因此有了用釘子作畫的構想。



胡達華釘畫作品的原料大都是就地取材，他應邀去中國大陸男裝工廠作畫，就以布料、紐扣、拉鍊等為材料，完成的〈貓頭鷹〉讓人驚豔；他到夏威夷，則用當地最多的罐頭，釘出一群人跳呼拉舞的作品，也讓人愛不釋手。



胡達華的釘畫作品最長有八公尺，使用超過一萬根釘子才完成，耗時耗力可想而知。胡達華表示，鐵皮剪刀是他的調色盤，鉗子是作畫時的橡皮擦，榔頭是畫筆，釘子是筆觸，鐵鋁罐是顏料，木板則是他的畫布。作釘畫最大困難處在於原料的顏色，由於就地取材的關係，有時候會找不到適合的顏色，只能憑經驗調合接近的配色。



胡達華家住新北市瑞芳區九份，開始創作釘畫的前幾年，都以九份的風景、建物、人物和生活印象為題材，直到後來到世界各國遊玩，才有日本富士山、法國艾菲爾鐵塔等世界各國景色的釘畫作品。



胡達華用一根接著一根的釘子創作釘畫，不僅傳達資源回收再利用的理念，也呈現家鄉和世界各地的風景樣貌。



學釘畫，看這裡

‧創作釘畫，會使用到釘子、榔頭、鐵皮剪刀、鉗子和鐵鋁罐等物品。

‧利用鐵皮剪刀，剪出需要用到的鐵鋁片，當成「顏料」。

‧用榔頭將選取的鐵鋁片釘在木板上。

‧小女孩釘畫完成。



圖說：胡達華沒有學習過美術，仍能展現美學天分。