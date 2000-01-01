關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
裁剪廢鋁罐　釘出美麗世界 (2017/8/26)
 

報導‧攝影／陳壁銘

　用鐵皮剪刀、鉗子、榔頭、釘子、鐵鋁罐作畫的胡達華，日前在一場藝術博覽會中示範他如何創作釘畫。為了讓觀賞者能清楚看見釘畫的過程，胡達華以高難度的反方向作畫，身手敏捷的拿著榔頭錘釘子，不到一分鐘，一幅可愛的小女孩畫作已然成形，讓人見識到他的深厚功力。

　胡達華今年八十歲，當兵退伍後就從事進口五金的工作，一直到五十九歲退休前才開始研習釘畫，他熱愛五金相關工作，希望退休後也能與金屬為伍，因此有了用釘子作畫的構想。

　胡達華釘畫作品的原料大都是就地取材，他應邀去中國大陸男裝工廠作畫，就以布料、紐扣、拉鍊等為材料，完成的〈貓頭鷹〉讓人驚豔；他到夏威夷，則用當地最多的罐頭，釘出一群人跳呼拉舞的作品，也讓人愛不釋手。

　胡達華的釘畫作品最長有八公尺，使用超過一萬根釘子才完成，耗時耗力可想而知。胡達華表示，鐵皮剪刀是他的調色盤，鉗子是作畫時的橡皮擦，榔頭是畫筆，釘子是筆觸，鐵鋁罐是顏料，木板則是他的畫布。作釘畫最大困難處在於原料的顏色，由於就地取材的關係，有時候會找不到適合的顏色，只能憑經驗調合接近的配色。

　胡達華家住新北市瑞芳區九份，開始創作釘畫的前幾年，都以九份的風景、建物、人物和生活印象為題材，直到後來到世界各國遊玩，才有日本富士山、法國艾菲爾鐵塔等世界各國景色的釘畫作品。

　胡達華用一根接著一根的釘子創作釘畫，不僅傳達資源回收再利用的理念，也呈現家鄉和世界各地的風景樣貌。

學釘畫，看這裡
‧創作釘畫，會使用到釘子、榔頭、鐵皮剪刀、鉗子和鐵鋁罐等物品。
‧利用鐵皮剪刀，剪出需要用到的鐵鋁片，當成「顏料」。
‧用榔頭將選取的鐵鋁片釘在木板上。
‧小女孩釘畫完成。

圖說：胡達華沒有學習過美術，仍能展現美學天分。
 
臺灣首枚自製衛星
福衛五號升空　我太空科技邁向新局
Keyword福衛五號
「社論」蛋品應從源頭把關
高中國文課綱　不宜簡化為文白之爭
中研院士呼籲　應著眼語文教育發展
戴資穎領軍　羽球混團首度奪金
新聞掃描
毒雞蛋檢驗　兩雞場複驗合格
裁剪廢鋁罐　釘出美麗世界
閩南語採訪三山宮　南市德南編寫快樂報
全國童軍會師　體驗東港海灣風情
從製作到彈奏　長幼共學烏克麗麗　　
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.