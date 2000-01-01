楊惠芳／臺北報導



第一枚由臺灣自主研製的高解析遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」，昨天凌晨順利發射升空，象徵我國太空科技邁向新紀元。科技部長陳良基也宣布，「福衛七號」預定明年發射升空，未來將接續「福衛三號」的任務，作為太空的溫度計，為氣象提供更精準的數據。



陳良基說，未來福衛七號自主衛星將搭載更多臺灣自製的零組件，包括GPS接收器等，可望帶動更多相關產業的發展。在科學研究和教育方面，福衛五號順利升空，也象徵臺灣在太空科技領域的成功，並讓中小學學生擁有太空夢。



福衛五號昨天凌晨兩點五十一分，在美國范登堡空軍基地，由SpaceX公司的獵鷹九號火箭搭載，發射升空。火箭發射十一分十九秒後，衛星成功與火箭脫離，進入高度七百二十公里的任務軌道。凌晨四點十一分位在挪威的斯瓦巴接收站，首次接收到衛星訊號，福衛五號順利與地面通聯。



昨天上午九點三十二分，福衛五號首度通過臺灣上空，和中央大學的衛星接收站通聯成功；十一點十分，福衛五號在軌道繞行第五圈，進入臺灣地面站的通訊範圍，中壢、臺南都順利接收到訊號；預計兩週後傳回第一張照片，展開遙測和科學任務。



國家太空中心副主任余憲政表示，為落實太空科技本土化政策，克服國外輸出許可管制，福衛五號衛星本體的主要關鍵元件都由國內自製，包括遙測酬載及影像感測器等。



圖說：國內自主研製的第一枚遙測衛星福衛五號，昨天凌晨兩點五十一分，由美國SpaceX公司獵鷹九號火箭搭載，成功發射升空。左上圖為福衛五號飛行模擬圖。 圖片／美聯社、國研院太空中心提供