沈育如／臺北報導



教育部課審大會正審查十二年國教高中國語文課綱，當中提出「文言文比例以三成為上限」，引發社會大眾討論。臺灣文學學會昨天指出，近年臺灣學生在國際PISA測驗的表現，閱讀素養是排國際第二十三名，遠落後於科學、數學的第四名，學會建議降低文言文比例到三成，增加白話文空間，以提升學生的國語文能力。



臺灣文學學會理事長、臺北教育大學臺灣文化研究所教授林淇瀁（作家向陽）表示，現行高中國文課綱的文言文比例占四成五到六成五，再加上《中國文化基本教材》，上限可以到七成五，十二年國教領綱雖然將比例降為四成五到五成五，但加上《中國文化基本教材》，比例上限可以到六成五，不利學生學習、拓展視野。



林淇瀁表示，希望課綱能縮減或調整文言文比例，讓學生有更多時間、精力啟發學習，例如學會寫自傳、求職信，甚至臉書可以寫出一篇流暢短文，這才是國語文課該學到的內容。



課審會在網路票選十篇文言文選文，當中四篇是原本選文，另外六篇臺灣古詩文，卻因為媒體報導當中涉及歧視原住民、嫖妓等，並不適合給高中生閱讀。



對此，曾參與課綱審議、清華大學臺灣文學研究所退休教授陳萬益表示，選文要考慮的面向很多，除了有代表性的經典文章，也要考量內容，可以讓學生學習的地方，他建議組一個小組編一部實驗教材，先給特定學校試辦，透過學習成效與師生反應，來調整教材內容。