我國舉重選手郭婞淳在二○一七年世界大學運動會，以抓舉一百零七公斤、挺舉一百四十二公斤、總和兩百四十九公斤，繼二○一三年後，第二度三項全破世大運紀錄，勇奪女子舉重五十八公斤級金牌。



郭婞淳原本被視為我國在二○一六年里約奧運奪金熱門選手，但因臨場表現失常，僅抱回銅牌，國人為之扼腕。經過一年準備，不但在臺北世大運勝過去年奧運金牌選手泰國蘇甘雅，三項破世大運紀錄中，更有一項超越世界紀錄。當現場轉播她成功挺舉一百四十二公斤，刷新世界紀錄，金牌確定落袋的畫面時，電視機前的觀眾無不為之動容。



郭婞淳讓國人如此感動，不單是為國家贏得金牌，而是那不屈不撓的拚鬥精神。二○一三年橫掃亞錦賽、世大運、世錦賽等國際賽金牌後，隔年在國訓中心備戰亞運時，不慎被超過一百公斤的槓鈴砸傷，右大腿內側肌肉嚴重裂傷，讓她從高峰跌落谷底。不過，她還是不放棄爭取在二○一六年代表臺灣出征里約奧運，努力復健並訓練，重新站上競技場。



相對於國際競賽為國爭光，出身貧困的郭婞淳更令人津津樂道的是，每年捐贈獎學金給母校臺東體中，鼓勵學弟妹勇敢追夢。她說：「人生的目的不是贏得每場賽跑，而是當我們完賽的時候，途中幫助了多少人一起完成賽跑。」這就是運動家精神，也是她樂於助人且令人尊敬的特質。