阮筱琪／臺北報導



「臺灣最速男」楊俊瀚昨天在世大運男子一百公尺決賽，以十秒二十二成績擊敗各國好手摘金；在準決賽中更以十秒二○成績打破全國紀錄。這一金距上次王惠珍在世大運田徑奪金，相隔二十六年。



世大運昨天傳出菲律賓籍田徑男子選手二十二日經衛福部疾管署確診感染登革熱。目前選手在林口長庚醫院加護病房接受治療，雖然血小板指數低，但意識清楚，也已放棄比賽。臺北市長柯文哲指示，讓該名選手在臺灣接受醫療照護，治療好後再返國。



臺北市衛生局疾病管制科長陳少卿指出，該名選手十八日入境時就身體不適；十九日出現發燒、後眼窩痛等症狀；送醫後，二十日進行登革熱快篩為陽性，立即隔離治療；經疾管署確診感染登革熱，感染地在菲律賓。



該名菲籍選手入境後，僅停留選手村A5棟宿舍和醫院。北市衛生局已經啟動世大運防疫網，並通知新北市、桃園市衛生局進行緊急防治措施。



菲律賓代表團約一百七十六人，與該名菲籍選手在選手村同房的選手有七人及志工兩人，目前都沒有疑似症狀。



中華代表隊昨天在射箭項目獲得三銀，包括女子、男子團體反曲弓賽，以及女子反曲弓個人賽譚雅婷。反曲弓女子團體金牌戰，由中華隊與南韓隊對戰，中華隊一度落後，後來以四比四平手，但在加射部分不敵南韓。



跆拳道賽事，楊宗燁在男子七十四公斤級準決賽，以六比十二敗給美國選手石田史考特，獲得銅牌。



田徑項目，男子四百公尺跨欄陳傑、男子標槍鄭兆村和黃士峰都順利晉級。



姚季伶在女子舉重七十五公斤級賽事，以總和兩百三十六公斤獲得銅牌。



圖說：男子一百公尺準決賽中，我國選手楊俊瀚（右圖中）的成績打破全國紀錄。譚雅婷在女子反曲弓個人賽與團體賽，各摘下一面銀牌（左圖）。圖片提供／大專體總