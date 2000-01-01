李榮茂／臺南報導



即將開學，臺南市後壁區新東國小日前辦理新生品格營，十二個小小新鮮人透過遊戲彼此熟悉，認識校園環境，學握筆姿勢，去除畏懼，對小學生活充滿期待。



新東國小校長林秋美表示，為讓小一新生熟悉校園環境，養成良好生活習慣，以及早日適應國小生活，特別辦理新生品格營。



十二個小小新鮮人，由父母或祖父母陪同到學校，受到校長與教師的熱烈歡迎，一年級導師王靜慧為每個學生佩掛名牌，安排座位。學生剛開始忐忑不安，認識新同學，又玩了〈猜拳歌〉的遊戲後，同學間距離拉近不少。王靜慧還領學生認識校園環境，朗誦〈弟子規〉。



王靜慧也教導學生握筆姿勢，說明要以大拇指和食指捏住筆桿，握筆處要離筆尖三公分，中指置於兩指後挺筆，四、五指微彎置於中指下，筆桿輕靠在虎口，以前三指帶筆走，但大拇指切不可包住食指。



學生黃家鈺說：「老師用握筆器教我們拿筆，用正確姿勢寫字比較輕鬆，不過還不大習慣。」學生黃敏晏說：「老師帶我們參觀校園認識環境，並到廁所學習使用蹲式馬桶，很有趣。」學生王家盈則表示，品格營沒有想像中的恐怖，她很喜歡玩〈猜拳歌〉遊戲。



圖說：臺南市新東國小新生導師王靜慧導覽校園環境，為學生講解蹲式馬桶使用方式及生活禮儀。攝影／李榮茂

