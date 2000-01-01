陳中興／桃園報導



桃園市武陵高中師生六人組成單車隊，以十五天時間完成8字形環島，一行人昨天接受桃園市長鄭文燦表揚時，學生陳慕丞表示，他們全程發揮團隊合作，堅持到底的精神，完成艱難的挑戰。他說：「一個人可以騎得很快，一群人卻可以騎得很遠。」



舉辦這項活動的武陵高中教師姜昌明說，8字形單車環島於七月三日出發，路線是經北橫及中橫支線，進入南投力行產業道路，再到大禹嶺，攻上武嶺，轉中橫的塔塔加，南下高雄，再由屏東往臺東走，經過一段南橫再轉向南投，回到學校；共騎了一千三百八十五公里，路線有如8字形。



陳慕丞說，環島沿途餐風露宿，因此必須攜帶帳棚和炊具，每個人的單車上不僅有自己的背包，還要分擔載一些營帳及炊具。單憑一個人，絕對無法完成十五天的長程挑戰。



同行的學生簡志宇說，這十五天，每天要騎十二小時，為了得到最多的休息時間，清洗衣物及盥洗後就睡覺，一路堅持，終於完成單車環島。



在這趟挑戰中，單車隊在武嶺遇見一名想挑戰臺灣山岳的英國旅人，因行李過重無法前進；他們分擔英國旅人的背包，陪騎上武嶺，助他完成離臺前的心願；同行的武陵畢業生黃有毅，把帳棚讓給英國旅人休息，讓英國旅人十分感動。



武陵高中校長林清波表示，學生從單車環島中，學到信任、包容與互助，是課本上學不到的經驗。

