關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
臺少盟校園人權調查　中學生打61.85分 (2017/8/24)
 

沈育如／臺北報導

　臺灣少年權益與福利促進聯盟昨天公布一份國高中生「校園人權環境大調查」，結果顯示，中學生為校園人權只打及格邊緣的六十一點八五分，其中學生最不滿意的，分別為「處理歧視的政策與規範不夠明確」、「教職員工的勞動權益偏低」、「學生言論自由仍受到限制與壓抑」。

　臺少盟透過網路問卷進行校園生活檢視，共有一千兩百九十三名國高中生填寫。臺少盟祕書長葉大華表示，這份調查顯示，私校學生打的平均總分，比公立學校低了八點七六分，顯示私校包括過勞、參與公共事務、言論自由等校園人權，都比公校受到更多的壓抑與限制。

　臺灣大學學生會長林彥廷指出，他到高中職演講時，發現有許多壓抑人權的情況，例如教育部已對服裝儀容解禁，但花蓮某所私立高中一名吉他社女學生在成果發表會穿熱褲，隔年吉他社就關閉。

　臺少盟昨天起一連兩天舉行轉大人高峰會，臺少盟表示，除了持續倡導「國家必須符合兒少人口比例，逐年提升兒少預算到百分之五」，也呼籲蔡英文總統，落實去年在國際人權日提出的承諾，儘速成立獨立的「國家人權委員會」。

　對此，出席高峰會的行政院政務委員林萬億指出，已請各單位明確定義兒少預算，以確保兒少福利；至於成立國家人權委員會，目前正討論中。
 
苦練湯瑪士迴旋挑戰世大運鞍馬
翻滾男孩李智凱　成奪金男人
滑輪溜冰、女子舉重　再添金
「社論」課綱審議宜回歸專業判斷
臺少盟校園人權調查　中學生打61.85分
治紅斑性狼瘡　中研院發現關鍵抗體
北市芝山岩限高解禁？學者居民Say No
北京機器人博覽會
武陵六師生　十五天完成8字形環島
數位書箱到偏鄉　改善閱讀城鄉差距
中市八人獲師鐸獎　全國最多
爺孫共讀　歡慶祖父母節
文教短波
陽光動力號飛行員　下月臺師大演講
文教短波
基市辦讀報活動　推親子共學
預習小學生活　南市新東參觀洗手間
祈願平安聰明　屏縣瑞光新生摸蘋果菜頭
獲贈球具可逐夢　投縣中興微笑揮棒
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.