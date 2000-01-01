沈育如／臺北報導



臺灣少年權益與福利促進聯盟昨天公布一份國高中生「校園人權環境大調查」，結果顯示，中學生為校園人權只打及格邊緣的六十一點八五分，其中學生最不滿意的，分別為「處理歧視的政策與規範不夠明確」、「教職員工的勞動權益偏低」、「學生言論自由仍受到限制與壓抑」。



臺少盟透過網路問卷進行校園生活檢視，共有一千兩百九十三名國高中生填寫。臺少盟祕書長葉大華表示，這份調查顯示，私校學生打的平均總分，比公立學校低了八點七六分，顯示私校包括過勞、參與公共事務、言論自由等校園人權，都比公校受到更多的壓抑與限制。



臺灣大學學生會長林彥廷指出，他到高中職演講時，發現有許多壓抑人權的情況，例如教育部已對服裝儀容解禁，但花蓮某所私立高中一名吉他社女學生在成果發表會穿熱褲，隔年吉他社就關閉。



臺少盟昨天起一連兩天舉行轉大人高峰會，臺少盟表示，除了持續倡導「國家必須符合兒少人口比例，逐年提升兒少預算到百分之五」，也呼籲蔡英文總統，落實去年在國際人權日提出的承諾，儘速成立獨立的「國家人權委員會」。



對此，出席高峰會的行政院政務委員林萬億指出，已請各單位明確定義兒少預算，以確保兒少福利；至於成立國家人權委員會，目前正討論中。