阮筱琪／臺北報導



世界大學運動會昨天進行的競技體操鞍馬項目，中華代表隊選手李智凱以零失誤的十五點三分獲得金牌，為臺灣體操搶下第一金。比賽中，他完美展現教練林育信為他量身訂做的獨特招式「湯瑪士迴旋」。



從六歲開始練習體操的李智凱，今年二十一歲，他曾在紀錄片《翻滾吧！男孩》中，演出「菜市場凱」的角色，當時他就讀小二。對於獲得金牌，林育信說，這是翻滾男孩變成奪金男人。



李智凱曾說，他不算是天分好的選手，當其他小朋友早早完成訓練，跑去吃麵包時，他總是最後一個離開體育館；別人練幾次就學會的動作，他要練很久，而且「今天練，明天就忘」，完全只能靠苦練。



李智凱表示，感謝啟蒙教練林育信拉拔他長大，也謝謝日籍教練浜田貞雄給予許多新觀念，告訴他「不是只有跟上世界而已，而是要超越世界，當上世界第一」。



至於獨特的「湯瑪士迴旋」，林育信說，這個動作從李智凱小時候就量身訂做，原本是地板項目動作，後來移到鞍馬上，因為動作耀眼，容易受到評審青睞。



林育信說，李智凱把動作練得非常純熟，比賽中，他沒有停頓，裁判也扣分最少，他還稱讚李智凱的湯瑪士迴旋「質量是世界最好的」。



林育信說，獲知李智凱奪牌，他眼淚都快掉下來。大家期待這面獎牌很久了，希望他在東京奧運鞍馬項目有好的表現。



圖說：中華隊體操選手李智凱在鞍馬項目一舉奪金。圖片提供／大專體總