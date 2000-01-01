陳景清／高雄報導



高雄市今年有五名學生獲得總統教育獎，市長陳菊昨天嘉勉他們勇敢面對逆境與奮戰不懈的精神。五名獲獎學生分別是民族國小吳兆峰、文德國小韓雨樵、二苓國小吳佳晉、大仁國中唐煒勛與鳳山高中簡彤紜。



吳兆峰患有的罕見疾病，影響他的骨骼發育及視力，今年將升上國中的他，身高僅一百三十一公分，兩眼視力約零點零二；他說，兩年前視力嚴重惡化，連眼前幾公分的車牌號碼都看不清，上課時雖然坐在最前排，仍須拿望遠鏡看黑板。他感謝當時同學的體諒。



吳兆峰說，父母樂觀看待他的病情，教導他積極面對每項挑戰；他希望日後能當一名職棒選手，打出全壘打，激勵大家。



韓雨樵三歲時被診斷出有亞斯伯格症，由於感官極度敏感，情緒起伏大，一度無法適應幼兒園生活，幸好在母親的引導及家人的鼓勵下，憑著自覺和毅力，克服先天困難，蛻變成思慮周延，並於學業、人際關係及藝術領域都有優異表現的學生。



吳佳晉天生全盲，課業成績仍十分出色，各項才藝表現佳，校內外各項競賽總是成績斐然，她的故事也鼓勵了周遭的大小朋友，不向困境低頭。



唐煒勛一出生即罹患遺傳性表皮溶解水皰症，國中九年級時因左右眼角膜交替受傷惡化，承受失明的恐懼，他依舊秉持正向態度，不向命運低頭，展現出對生命的熱忱與孝順感恩的精神，感動全校師生。



圖說：高雄市今年有五名學生獲總統教育獎，其中四人分別是吳佳晉（右起）、吳兆峰、韓雨樵、唐煒勛。攝影／陳景清