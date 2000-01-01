阮筱琪／臺北報導



世大運舉重選手郭婞淳在女子五十八公斤級舉重項目一舉奪金，不但刷新大會紀錄，更以挺舉一百四十二公斤打破世界紀錄。郭婞淳昨天感動哽咽的說：「這次挺舉的一百四十二公斤，是全臺灣人一起舉起的。」她希望藉由奪金，喚起大家對體育選手的重視。



教育部長潘文忠昨天代表蔡英文總統和行政院長林全，致贈打破世界紀錄獎金給郭婞淳，讚譽她是「臺灣之光、世界之最」。



目標就是世界紀錄，也希望要在自己的主場創下世界紀錄。郭婞淳說，比賽時把常用的毛毯忘在飯店，只好用飯店的毛毯，出賽時全臺灣人都是她的毛毯，給她力量，希望所有人都成為中華選手的毛毯，為選手加油。



面對大賽的巨大壓力，郭婞淳的紓壓方式就是「優雅」的彈鋼琴。她說，從小家境不好，沒有機會學鋼琴，到了國訓中心後才開始練琴，經教練同意後，還每週載她到鋼琴教室練琴。



二○一四年，郭婞淳在一次練習中被槓鈴砸中，她說，「當下感受到病患等待救護車的心情」，教練曾告訴她，最好的感恩方式就是回饋，於是她決定捐救護車給醫院，回饋社會；「我一直接受很多人的幫助，學校校長和協會幫我走到今天，未來我也會幫助基層的小朋友，讓他們可以為國爭光。」



圖說：舉重選手郭婞淳一舉摘金，並創下世界紀錄。攝影／阮筱琪