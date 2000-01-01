弱勢者遭到不公義的對待，經由行政、立法和司法等體制程序無法獲得平反，採取陳情抗爭獲得解決，是人民自力救濟的權利。國際人權兩公約特別強調，和平集會之權利，應予保障，不得限制行使。



我國是民主國家，社會運動、陳情抗爭事件頻繁，是民主常態。社會運動心理論者認為，對現狀安排感到不滿，心有怨氣、不平或相對剝奪，就會爆發社會運動；卻忽略了以家庭暴力泄恨，或在臉書上發泄、點讚而轉移不滿。資源動員論者主張有錢最重要，廣告號召、租遊覽車、發走路工的動員最有效，但這只有企業和政黨才有能力採行。臺灣的社運團體較多採取「共識動員」，號召認同信念或利害相關的潛在支持者，進行抗爭，達到運動目標。



群眾運動能否成功，取決於是否得到社會同情或認同。執政者屈於公平正義的社會壓力和選票現實，運動訴求才可能達成。以軍公教為主的「反年金改革」等團體，企圖干擾世大運，逼迫政府改變年改方案。但有人阻擋各國代表隊出場，暴力襲警，反而引起輿論譴責，是適得其反的行為。



運動領導人在擬訂策略和行動計畫時，必須以公益來爭取民眾支持。只為了讓蔡總統難堪的單一思維，徒增民怨。後續抗爭要想扭轉形象，獲得認同倍加困難；未能預期成功的行動，群眾勢必散去，注定終將失敗。