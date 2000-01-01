沈育如、陳中興／連線報導



教育部昨天公布今年「校長領導卓越獎」獲獎名單，有十一名國小校長、五名國中校長、四名高中職校長，共二十人獲獎，每人各可獲得獎座與新臺幣二十萬元獎金，九月八日在臺中市中山堂舉辦頒獎典禮。



教育部從民國九十三年起舉辦校長領導卓越獎，鼓勵校長形塑學校教育的優質文化。教育部表示，今年分別有三十四名國小校長、二十名國中校長、十五名高中職校長，共計六十九名校長進入複選，最後決議選出二十名校長獲獎。



獲獎的桃園市東安國小校長黃木姻認為，教育需要「溫度」，因此「熱情與活力」是她對教育的堅持。她用時下熱門的聲光科技、光纖、LED，把學校打造成魔法校園，校園內有足光跳舞機、空中鋼琴、來電感應椅等，學生不僅從課本學知識，也從生活環境中學習。



桃園國小校長吳雅芬帶領教師、家長改變學校教學環境，激發學生學習力；學校設立全市第一間智慧教室，並增設創客教室，結合3D列印及虛擬實境、擴增實境，為學生打造全國第一座虛擬美術館。



臺中市博屋瑪國小校長比令‧亞布，為學生打造以泰雅為本，在地素材為主體的教學方式，讓原住民學童透過母語學習，了解自身文化。



臺北市永安國小校長邢小萍，以「一個核心理念，二個發展主軸，三個行動綱領及四個校園圖象」，希望培養學生成為「有品有能、自信自立、共生共榮的永安人」。



臺北市福安國中校長施俞旭，八年前到任時，很多學生喜歡打架，也有人吸毒、混幫派，他因此推動「五心一好」，從品格教育著手。他也和教師參訪教學卓越國中小，吸取別人的治校經驗，慢慢矯正學生的行為，讓家長放心將孩子送來上課。



福安國中推動讀報教育超過四年，施俞旭說，全校每週五晨讀，先由教師朗讀《國語日報》，再讓學生討論，並寫下心得想法，透過這樣的說寫訓練，提升學生閱讀能力，尤其國中教育會考考題題幹越來越長，這樣的訓練更重要。