阮筱琪／臺北報導



臺北世大運昨天進行多項賽事，中華隊首金誕生，靠舉重、跆拳道、滑輪溜冰項目，一口氣進帳四金六銀。郭婞淳挺舉破世界紀錄。



在男、女子組滑輪溜冰一萬公尺計點淘汰賽中，男子選手陳彥成率先以積分二十分獲得金牌，且是本次世大運中臺灣首面金牌，隊友柯福軒也以積分十三分居次奪銀。



滑輪溜冰女子組同樣是「金包銀」，由楊合貞和李孟竹參加一萬公尺計點淘汰賽，楊合貞以積分二十二分奪金，李孟竹積分十六分獲得銀牌。楊合貞則是女子該項目的世界紀錄保持人。



滑輪溜冰女子三百公尺計時賽決賽，陳映竹滑出二十五秒八二八成績，為中華隊再添一銀。



男子三百公尺計時賽，高茂傑以二十四秒三七一獲得銀牌；奪牌呼聲極高的宋青陽發生失誤，居第六名，痛失奪牌機會。



陳彥成表示，為了奪金，他做足準備，先和教練溝通戰術，並透過意象訓練進行賽前模擬，如今終於有回報。



跆拳道品勢項目，中華隊李晟綱、蘇佳恩獲得混雙金牌；中華隊在男、女團體賽則雙雙獲得銀牌。



女子舉重項目，中華隊郭婞淳在五十八公斤級比賽，以抓舉一百零七公斤、挺舉一百四十二公斤，總和兩百四十九公斤，摘下金牌。



圖說：在滑輪溜冰男子一萬公尺計點淘汰賽中，陳彥成（右）為中華隊摘下首面金牌。圖片提供／大專體總