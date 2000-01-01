每年八月第四個星期日是「祖父母節」，今年落在八月二十七日。它是教育部七年前「部訂」節日，不像日本「敬老節」是「國訂」假日。其受社會重視程度，顯然遠不如母親節的隆重和父親節的熱鬧。至於祖孫關係親疏，應該是取決於父母輩的態度和作為，不是單一節日所能為力。



目前臺灣社會的祖孫關係，總體而言恐難謂親近。最近民間團體公布一項祖孫互動調查結果，兩成祖孫逾一年才聯絡一次；祖父母盼天天見孫子女的比率，遠超過孫輩盼見祖父母。教育部曾做過一項調查顯示，受訪中小學生有三分之二叫不出祖父母名字；祖父母叫得出孫子女名字者達八成。更只有百分之五學童記得祖父母的生日。真是遙遠、陌生、疏離的親情關係。



祖孫間的親情增進，大多數要靠父母的聯繫、安排；祖孫關係是親是疏，也取決於父母的態度及作為。調查顯示，有近一成七孫子女從未與尚健在的祖父母見面，其疏遠的程度，比長期間才見一次面，更令人匪夷所思。祖孫不相見或見面少，主要責任在父母親認知不夠深入和溝通不夠積極，應予強化。



代代相傳是社會延續的根本，敬重祖先是倫理教化的基礎。父母都有機會晉任祖父母，屆時要想常見孫子女，現在就應以自然方式，經常引領子女多與祖父母晤聚，俾產生世代學習效應。



希望祖孫三代都能重視今年的祖父母節，掌握開學前的週日，進行出遊、野餐、健身、閱讀及親近藝術等有意義的老少同樂活動，不要只是吃飯、看電視及滑手機等靜態活動。