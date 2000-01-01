沈育如／臺北報導



高中職學生的服裝儀容去年解禁，至今已超過一年，不過，服儀自由學生陣線昨天到教育部陳情指出，包括臺中二中等校，還有學生因為服裝儀容違規，而被校方要求愛校服務，不做就會被記警告，形同變相懲處，部分私校規定更嚴格，除了服裝儀容，更有髮禁。



服儀自由學生陣線總召、東華大學學生蕭竹均表示，包括臺中二中、新竹高中、臺南女中、北一女中等校還有服裝儀容限制，臺中二中、高雄中學要求進出校園要穿制服，能仁家商、治平高中、華岡藝校等私校，目前還有服裝儀容、髮型限制，完全無視教育部的規定。



高雄中學畢業校友峻清表示，服裝儀容解禁是保障學生的身體自主權，但校方非但沒有解禁，還要求學生進出校門都要穿全套的制服或運動服，否則就登記違規，登記兩次會由輔導室輔導，三次要求家長到校，五次列入日常生活表現的紀錄。



臺北市再興中學畢業校友陳昱良則說，校方對高中部學生的鞋子、襪子長度、髮型等都有嚴格規定，服裝儀容根本沒有解禁。



出面接受學生陳情的教育部國教署長邱乾國表示，可能部分學校不清楚規定，教育部將成立「學生事務輔導團」，加強對校方宣導，也會成立「學生申訴管道」，讓學生反映意見。此外，一百零六學年第一學期後，將推出「署長與青年有約」，加強與學生座談，聆聽學生的看法。