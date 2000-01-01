報導／張彩鳳 圖片提供／施銘富



為了找回中輟生，臺中市光復國中小學學務主任施銘富，常要到宮廟苦口婆心勸說學生上學，也曾為了挽回蹺家的學生，一路追到嘉義；有時甚至還被威脅或被勸少管閒事，但他尋找學生的行動從未停止，只因為他相信：「每一個學生的本質都是可被教導、塑造，而且都值得師長付出心力。」



這樣的信念，讓施銘富十五年始終如一的陪伴學生度過叛逆的歲月，並獲得第五屆星雲教育獎典範教師的肯定。



「陪伴就是最好的輔導。」施銘富經常把這句口頭禪掛在嘴上，在他眼裡，只有「頑皮」的學生，沒有壞學生。



曾經有個在其他學校累積了許多大過的學生，經過轉介來到光復就讀，施銘富看到這個學生喜歡騎單車，便引導他加入學校的單車服務社。從學修車，服務他人開始，這個學生逐漸找到成就感和興趣。施銘富表示，這個學生後來不但持續騎單車，還加入民間單車社團，參與競賽，最後考上體育大學，讓他備感欣慰。



施銘富表示，輔導教師經常要接觸單親、隔代教養、情緒障礙、網路成癮、父母無法管教或參加不良廟會活動的學生；不但有中輟之虞，也較易產生偏差行為，需格外關心與引導。



陪伴成長



運動務農與閱讀



為了讓留連宮廟的學生有所改變，施銘富會先接觸家長，再努力與廟方斡旋，幾乎把課後時間都給了這群學生。從週一到週五，每天放學後，施銘富陪他們施作農耕、讀書，進行體能活動，一直到晚上九點；週六及週日陪他們到學校除草、種菜、種玉米、種水果、澆水及施肥，十五年如一日，從不間斷，從未申請加班費及補休；更難得的，是妻子全力支持他。



教導技術



建立自信成就感



為了提升這群學生的學習樂趣及成就感，施銘富用了許多創意作法吸引他們，包括單車修復、直排輪運動、作物栽培、飼養可愛寵物，以及晚讀後的體能訓練等活動，不但增加學生生活趣味，訓練生活技能，也培養「亦師亦友亦父」的師生關係。



這群學生在施銘富的影響下，利用課餘時間學習補胎、拆鏈及其他維修單車的小技巧，服務社區民眾及其他騎單車的學生；許多畢業生更因此榮獲全國青少年精英獎、楷模獎及志工獎，並獲總統及行政院長召見，不但有了生活重心，而且更有自信。



堅定勸學



關愛引導不放棄



施銘富對學生視如己出，比起親生父母有過之而無不及。有個單親家庭學生在學校不服師長管教，幾度輟學，被找回學校，過沒幾天又故態復萌，讓家長傷透腦筋。施銘富二話不說，遠赴嘉義勸導學生回校，讓束手無策的家長激動的表達感謝。



雖然在一般人眼中，「輔導教師」是一份吃力不討好的工作，但施銘富以堅定的信念，引導處在狂飆歲月的學生，享受學習的成就感，找回自我。施銘富獲得星雲教育獎，全校同仁都認為實至名歸。



圖說：為學生示範園藝技巧的施銘富（右二），相信陪伴是最重要的輔導方式。