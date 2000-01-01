報導／吳啟綜



二十五歲的巴西足球明星前鋒內馬爾（NeymarrJr.），為歐洲職業足球投下一顆震撼彈。



法國甲級聯賽巴黎聖日耳曼隊日前以兩億兩千兩百萬歐元（約新臺幣七十九點九二億元）的天價轉會費，將內馬爾從西班牙甲級聯賽巴塞隆納隊挖角過來，內馬爾在法甲的第一場比賽，表現優異，一次助攻，加上踢進一球，幫助球隊以三比零擊敗上季排名第十的甘岡隊。



內馬爾的轉會費創世界足壇轉會費新高紀錄，這筆轉會費足以支付美國職棒大聯盟紐約洋基隊全隊一年的薪資。除了高額轉會費以外，聖日耳曼也和內馬爾簽下五年合約，內馬爾年薪翻漲一倍，有三千萬歐元（約新臺幣十億七千萬元），薪水超越梅西的兩千五百萬歐元，C羅的兩千三百六十萬歐元，在全世界中，僅次於在中超上海申花隊的阿根廷球星特維斯的三千八百萬歐元。



內馬爾為何要轉隊呢？他在西甲巴塞隆納與阿根廷球星梅西（Messi）、蘇亞雷斯（Suarez）組成「MSN連線」，被視為歐洲火力最強的前鋒組合，也為球隊贏得多次冠軍。但梅西是隊中的靈魂人物，身穿象徵王牌的十號球衣，在巴西國家隊中，內馬爾也穿十號球衣，在巴塞隆納隊，只能屈就穿十一號球衣。當聖日耳曼隊開出天價，獻上隊中十號球衣，內馬爾當然馬上接受。



到聖日耳曼隊，內馬爾很高興能與入選巴西國家隊時的隊友席爾瓦、馬基尼歐斯、阿爾維斯、小盧卡斯並肩作戰。果然，在老隊友相助下，內馬爾在法甲的第一場比賽，全場傳球八十八次，過人十一次，創造得分機會七次等數據，都明顯比在巴塞隆納隊時好。賽後，內馬爾興奮的表示：「有人覺得我離開巴塞隆納隊就會走下坡，結果恰恰相反，我活得比以前還要好，踢得非常開心。」



內馬爾表示，聖日耳曼隊是一支很有競爭力和企圖心的球隊，激勵他加盟的原因，是想幫助這支球隊獲取冠軍獎杯。他在歐洲已經踢了四個球季，他也已經準備好迎接這個挑戰。



內馬爾來到巴黎，果然帶動一波的人氣，他的十號球衣立即成為熱銷商品，一萬件球衣一上架，六小時內就銷售一空，粗估進帳百萬歐元，球隊也緊急推出內馬爾相關商品因應。





父親運籌帷幄 內馬爾聲勢日隆



出身巴西貧民窟的內馬爾能有今天的成就，他的父親老內馬爾居功厥偉。當十一歲的內馬爾顯露足球天分時，老內馬爾辭掉工作，為內馬爾鋪路，內馬爾十四歲時，父親為他成立「Neymar JR體育公司」，規畫他的足球事業。



內馬爾四歲就穿著拖鞋，在街頭踢用碎布頭做成的布球，他想和他父親一樣，成為職業足球員。由於家中空間狹窄，內馬爾利用床墊和衣櫃間的狹窄走道踢球，練就高超的過人技巧。



內馬爾成名後，老內馬爾更積極的為他擴展事業版圖，目前體育公司裡有二十二名專業人才，專門負責內馬爾的合約、訓練、媒體宣傳、商業活動、廣告行銷、理財規畫等。