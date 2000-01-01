楊惠芳／臺北報導



你心目中的「理想學校」是什麼樣子？學生認為，「理想學校」要能讓學生感到開心，對學習產生熱情及興趣，並能夠得到運用所學改善生活的能力；因此，現在的學習模式要改變，應增加實作課程，讓學生找回主動學習的動機。測驗模式也要改變，應多讓學生運用思考力作答。



國立臺灣科學教育館「二○一七青少年跨域整合人才計畫」以「理想學校」為主題，募集全國一百八十九名公私立學校國一到高中職一年級的學生，經過書面審查、面談、實作關卡後，共四十名學生脫穎而出，並在昨天發表成果。學生認為，「多元課程」及「開放式教學」是「理想學校」的重要元素。



北一女中學生楊淳敏表示，她們的研究團隊從問卷分析中發現，目前學生的學習缺乏動機，無法活用知識；有學習偏向被動，以及不擅長表達想法等問題。



屏東縣立南州國中學生鄧怡玫的團隊，設計了「國際化線上教育平臺」，提供各種時事議題，培養學生的國際觀點。未來若能在學校中實施，可讓學生在平臺上討論、觀看課程及交流意見。



臺北市內湖國中葉芸廷的團隊認為，理想學校要有「專門訓練學生思考」的課程，提出「二○四○的理想學校——快思慢想」計畫。另外，有學生認為，主動學習很重要，由學生主導的自主學習模式，不但能提升學習者的學習動機，且能讓學習更有趣及更具成效。