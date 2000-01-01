香港「雨傘革命」的主要人物，黃之鋒、羅冠聰、周永康等人，日前因「衝擊公民廣場」一案，遭判監禁六至八個月，引起輿論譁然。



該事件發生於二○一四年九月，擔任學生組織幹部的三人，在學界大罷課的尾聲，號召學生攀越圍牆，闖入政府總部東翼前地，即俗稱的「公民廣場」。學生不久被逮捕，卻引發長達八十天，數萬民眾占領主要幹道，以雨傘對抗警察噴灑辣椒水，訴求「真普選」的公民抗命運動，即「雨傘革命」。



事後三人被起訴，原審法官認為，三人只是表達訴求，並非暴力，應予以體諒與寬容，僅判處社會服務與緩刑。但律政司不滿，提出覆核，被原審法院駁回，又上訴高等法院。高院改判監禁六至八個月，須即刻入監。高院法官表示：「香港社會近年彌漫一股歪風，有人以追求其心目中的理想，或自由行使法律賦予的權利為藉口，肆意做出違法行為。」



然而，「公民抗命」早有悠久歷史與諸多案例。香港學生發起的抗議行動，從來不是為了私利，而是追求真民主的價值，過程也頗為平和，未有嚴重暴力。不少國際觀察者認為，香港政府本不應對和平抗議行為起訴。堅持上訴與判決結果，顯然有報復意味，將造成寒蟬效應，限縮言論與集會自由。



事實上，香港主權移交二十年來，已有諸多事件顯示言論自由日漸受限，這起案例再次傷害香港政府形象，甚至有損司法獨立的聲譽。