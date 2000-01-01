吳啟綜／臺北報導



籌備六年、臺灣承辦有史以來最高層級、規模最大的國際綜合性運動會「二○一七臺北世界大學運動會」，昨天晚上在臺北田徑場正式揭開序幕。開幕典禮呈現國際視野、臺灣特色及年輕主張三大創意，在近三小時的節目中，讓全球一百四十一個代表團、七千七百名選手及現場近一萬九千名觀眾，感受臺灣的熱情與創意。



晚上七點，現場施放煙火，接著是中華臺北會旗、各代表團選手進場，但反年改團體在場外抗議，一度造成國名開頭字母C之後的國家選手無法進場。接著是三段文化節目，展現臺灣的過去、現在及未來。



主辦單位以兩千四百臺五十吋LED螢幕搭建全世界最大的影像舞臺，讓兩千五百名舞者在LED大型舞臺上，透過光影反射進行表演，呈現三度空間的立體感。



地主城市臺北市長柯文哲、國際大學運動總會會長馬蒂特辛在典禮中致詞；蔡英文總統也以國家元首身分，用中文宣布第二十九屆世界大學運動會開幕，接著是升國際大學運動總會會旗，以及選手、裁判宣誓。



另一段高潮是點燃聖火。聖火臺以象徵稻穗豐收的基座，搭配藝術家用竹編結合動態精密機械製成的聖火臺，由火炬手江宏傑、戴資穎、譚雅婷繞場傳遞聖火，陳金鋒再以全球首創的揮出全壘打方式，點亮聖火臺。



最後的煙火秀結合地景概念、特效技術，再融入城市地標特色，逾八千發煙火點亮臺北夜空，震撼全場。



圖說：二○一七臺北世界大學運動會昨天開幕，中華臺北會旗進場。攝影／陳壁銘





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世大運

世界大學運動會有「小奧運」之稱，英文Universiade則是由大學英文字University和奧林匹亞Olympiade結合而成。世大運由國際大學運動總會主辦，提供大學生運動員參加的國際綜合性運動賽會，分為夏季和冬季賽事，都是每兩年舉辦一次。

本屆臺北世大運共有二十二項競賽種類，超過七千七百名選手參加，包括八名里約奧運金牌選手，預計發出兩百七十一面金牌。

（吳啟綜）