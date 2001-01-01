陳景清／高雄報導



高雄市三民區東光國小日前代表臺灣參加日本名古屋二○一七年世界青少年發明展，勇奪三金一銀一特別獎；其中獲得一銀的「自動翻頁機」，發想的創意為協助上肢不便的身障學生，克服閱讀翻頁的不便。雖然只奪得銀牌，卻被大會評為最具創意的獎項。



東光國小獲獎作品，全都是學生平日創意發想的成果。其中三面金牌，分別頒給具警示作用的救難背包、任我變多功能抱枕與防撞推車；銀牌得獎作品是自動翻頁機；四件作品不但創意十足，發想來自日常所需，實用又便利，成為世界各國創意團體注目焦點。



獲得銀牌的「自動翻頁機」，作品設計出發點是協助上肢不便的身障學生，利用腳踩啟動連接桿，以反覆式吸盤吸取書頁，克服閱讀翻頁的不便。



「自動翻頁機」不只可以運用在練琴時，也可用於實驗或烹飪過程中。有了自動翻頁機，不但可以改善練習被迫中斷的麻煩現象，也可以節省時間，增加閱讀、料理、實驗等活動的進行流暢度。



指導教師楊宜倫說，得到金牌的「主動提醒式救難背包」，優於只具存放物品功能的一般救難包。



災難發生時，一般人常會慌了手腳，忘了拿取救難包。而東光國小發明的救難包，地震來臨時會發出緊報聲，既提醒迅速逃生，也提醒攜帶放有糧食及醫療用品的救生包；它也具有GPS定位系統，可以通知救難人員所在位置；除了可以加速逃生，也可增加存活機會。



圖說：高雄市東光國小學生代表臺灣，參加日本名古屋二○一七世界青少年發明展，勇奪三金一銀一特別獎。攝影／陳景清