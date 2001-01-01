報導／楊惠芳



日本動漫風行全球，你知道日本的繪本可追溯到一千三百年前嗎？



日本安曇野知弘美術館副館長竹迫祐子表示，日本的繪本發展史可溯源到八世紀奈良時代的《繪因果經》，這是日本現存最古老附有插圖的繪卷手抄本。繪卷的下方是經文，上方是對應經文的插畫，與現在的繪本形式類似。



國立臺灣圖書館與日本知弘美術館合作的「圖像敘事的藝術：日本繪本發展史」特展，目前在國臺圖展出，除《繪因果經》複製品外，還展出被視為日本四大國寶繪卷的《源氏物語繪卷》、《伴大納言繪詞》、《信貴山緣起》、《鳥獸人物戲畫》。



竹迫祐子指出，繪本的發展應源自繪卷，類似中國古代的「畫卷」，是用連續畫面表現情景、故事的長卷繪畫。繪卷保存及閱讀不便，後來逐漸發展為繪本。



策展人臺東大學兒童文學研究所所長游珮芸表示，這項特展以日本知弘美術館的館藏為主，從繪卷開始，經一九二○年代、一九三○年代的圖畫雜誌，到現代的傑出繪本作品，除讓民眾了解繪本的源流外，也希望本土圖畫書作家藉此觸發新思維，豐富創作內容。



《繪因果經》為八世紀日本奈良時代庶人的作品，畫風深受中國影響，以圖畫和經文上下並列的方式，講述釋迦牟尼前世的種種善行、悟道、說法。



《源氏物語繪卷》用濃厚的色彩來表現貴族生活，講述光源氏和眾多女子的愛情故事。《鳥獸人物戲畫》借用動物反映當時的社會狀況，被稱為日本最古老的漫畫，共有甲乙丙丁四卷，其中以將兔子、猴子、青蛙擬人化的甲卷最有名。



國臺圖館長鄭來長表示，這次特展展出岩崎知弘等十九位名家的七十八件歷代繪卷讀本及珍貴畫作，可以看到日本繪本的發展歷程及一脈相承的系列作品。



竹迫祐子表示，每張畫裡都可以看到很多細節，觀眾不妨靜靜的站在畫前，透過畫作與畫家、作者對話。這項展覽在國臺圖展到九月十日止，十月十八日起移到臺東大學，展出到十一月三十日。



藝文小檔案

知弘美術館在一九七七年開館，是世界上第一座繪本插畫美術館，以日本童書畫家岩崎知弘的九千三百多幅插畫及她在東京的故居為基礎；一九九七年，第二座美術館在岩崎知弘出生地長野縣安曇野設立，館藏擴增到日本國內外的插畫作品，目前收藏世界各國兩百零七名畫家的兩萬七千多件作品。



圖說：日本最古老的繪卷《繪因果經》複製品。攝影／陳壁銘