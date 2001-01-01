楊惠芳／臺北報導



十二年國教新課綱預計後年上路，教育部課審大會明天開會審議國文領域課綱草案。多名高中國文教師昨天在教改論壇提出質疑，一○八高中國文領綱提案，提議將普通高中文言文課數比率降到三年平均三成，文言文推荐選文也降為十五篇，大幅調降文言文分量，將影響下一代的國文學習。



中國的中小學語文教材，自今年九月開學起，將統一採用全新的「部編本」教材，其中文言文比率大幅提升，臺灣的十二年國教新課綱卻大幅調降文言文比率。臺大名譽教授黃光國表示，這是「文化臺獨」，國學文化經典若無法透過教育傳承，臺灣恐逐漸喪失傳統文化。



中華語文教育促進協會理事長、中山女中退休教師段心儀表示，國文必修時數被刪減，必讀古文由三十篇減為十五篇，中華文化基本教材從四學分減為兩學分，令人擔心。



復旦中學教師吳江章指出，根據高中審議會文言文選文前十名，除了〈桃花源記〉、〈赤壁賦〉、〈鴻門宴〉及〈岳陽樓記〉外，新增〈望玉山記〉、〈番社過年歌〉、〈大甲婦〉、〈七星墩山蹈雪記〉、〈赤崁筆談：海船〉、〈送王君入監獄序〉六篇，都是較少看到、與臺灣相關的文言文。其中〈番社過年歌〉、〈大甲婦〉甚至將原住民稱為土番，不符合現在尊重多元族群的理念。



不過，也有高中教師肯定新增加與臺灣相關的文言文選文，認為學生在讀這些古文時，將會有切身感受。