阮筱琪、實習記者陳詠逸╱臺北報導



因應少子化趨勢，今年七月，政府在前瞻計畫中加碼推出建構零歲到兩歲兒童社區公共托育計畫，但兒童福利聯盟文教基金會昨天公布「二○一七年幼兒托育需求及育兒政策意向調查報告」，發現有八成六家長不清楚前瞻計畫增設兒童社區公共托育計畫內容，更有七成認為前瞻公托計畫四年增加一千四百四十個公托名額，難以達成托育平價、優質、普及的政策目標。



兒盟政策中心主任李宏文表示，根據兒童發展理論，兩歲以下兒童最適合在「類家庭」的環境中成長，但前瞻計畫中卻獨厚小型社區式托育機構。



兒盟調查也發現，近五成家庭每月平均托育費用超過一萬五千元，三成七家庭每月托育費占家庭總收入三成以上，近一成家庭托育費超過家庭收入一半；近八成家長對托育費用感到負擔沉重；近半數家長最希望政府「發放兒童津貼」，認為最理想的托育形態是「居家保母」，但前瞻計畫卻主打公托服務，明顯弄錯方向，兒盟痛批前瞻政策背離民意。



李宏文說，以日本為例，面對少子化，日本不但通過《少子化社會對策基本法》，成立少子化部門，更增設少子化大臣，相關預算更達新臺幣五千一百億元。



李宏文說，臺灣目前十二歲以下的兒童有四百五十一萬人，若按照日本作法，一個兒童約分配兩萬八千元，國內至少要一千兩百億元預算，但前瞻計畫有關預算卻不到二十億元，呼籲政府應拿出國安規格的對策和預算，並建置跨部會專責單位，投資兒童才是投資臺灣的未來。



圖說：家長呼籲政府多聆聽家長心聲，並多給予育兒家庭實質幫助。圖片提供╱兒福聯盟