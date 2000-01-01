沈育如／臺北報導



行政院會上週通過教育部提的「玉山計畫」，教育部也陸續邀請學者、教育團體開諮詢會，第二場諮詢會昨天召開，受邀的高教工會代表認為會議主題是「玉山學者申請及審查方式諮詢會」，不是檢討玉山計畫，因而退席抗議，表達強烈不滿。



包括臺灣社會學會、高教工會等教育團體，昨天退出會議後到教育部前抗議，要求教育部先檢討目前的高教問題，避免再將資源集中在少數大老，讓資源分配不公，無助於改善年輕學者的工作環境。



臺灣社會學會理事長、政治大學社會工作研究所教授王增勇表示，不少正教授反對玉山計畫，更有來自頂尖大學的，他們可能成為玉山學者，卻願意公開反對，就是希望教育部先解決高教問題。



王增勇說，玉山計畫將投入經費補助學者，但過去六年來，國內培養超過兩萬名博士，大學只開出四百多個職缺，讓不少人成為「流浪博士」，玉山學者年薪可達新臺幣六百五十萬元，這些經費可以聘請六點五個年輕學者，如果省下玉山學者補助經費，更能增加六千五百個工作機會。



高教工會創會理事、南華大學副教授周平指出，教育部七年前提出彈薪計畫為教授加薪，卻沒有發揮留才攬才效果；現在提出的玉山計畫是「錯誤政策再延伸」，擔憂「玉山計畫」最後變成「血鑽石計畫」，讓基層教師被剝削，無助於提升臺灣的學術環境。



對此，教育部高教司長李彥儀回應指出，玉山學者的補助對象不限正教授，會從學術表現、產學研發、未來潛力等多層面考量；李彥儀強調，玉山學者的榮譽職設立，是要透過國家角度，在國內外留才與攬才。