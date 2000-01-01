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扶植原創漫畫　CCC創作集年底復刊 (2017/8/18)
 

　楊惠芳／臺北報導

　文化部與中央研究院合作打造臺灣漫畫創新產業鏈！受到漫畫迷喜愛的Creative Comic Collection（CCC）創作集，將在年底復刊。文化部長鄭麗君昨天表示，希望藉此帶動臺灣長篇連載漫畫風潮，扶植原創人才，產出原創內容，建置原創漫畫閱讀市場平臺。

　鄭麗君表示，九十八年創刊的CCC創作集，是利用我國數位典藏史料資源轉譯創作漫畫的先例，培養許多讀者，也發掘不少本土新銳漫畫家，可惜因經費問題在一百零四年底停刊。今年文化部與中研院合作，不僅讓CCC創作集再現，更促成漫畫與科技的跨域共創。

　新一代CCC創作集承繼以數位典藏史料資源轉譯創作漫畫的方式，利用臺灣歷史、民俗、生態等題材，將精采的學術研究成果轉化為具臺灣文化特質的漫畫，並從原本的季刊改為月刊。

　國立臺灣博物館也從昨天起到九月三日辦理「Creative Comic Collection創作集漫畫數位體驗展」，以CCC創作集經典作品，如《龍泉俠大戰謎霧人》、《北城百畫帖》、《異人茶跡》為藍本，結合AR、GPS、動態追蹤、深度感測等技術，打破虛實界線，重現漫畫故事場景，讓民眾與漫畫主角近距離接觸。

　另外，現場也以3D浮空投影技術，重現臺北城五棟已消逝的歷史建築，結合手機遊戲，以擬人化方式，賦予建物角色性格，由古蹟親身述說自己的故事，使參觀者體驗臺北城的變遷與建物周邊關係。
 
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