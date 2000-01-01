楊惠芳／臺北報導



未來一二十年是人工智慧（AI）的時代，城市街頭將漸漸出現機器人，就像現在人人都有電腦，將來每個人可能都至少有一個機器人。科技部長陳良基昨天勾勒臺灣「AI願景」，同時宣布，科技部將斥資一百六十多億元，以四年到五年時間，打造「AI生態圈」，建構AI主機、設立AI創新研究中心及智慧機器人創新基地等。



陳良基上任後，宣示今年是臺灣AI元年，各項政策都以AI為主軸。陳良基昨天以「深耕科技田、打造AI生態圈」為主題，談論如何從臺灣的人才、技術、產業等面向，將臺灣打造成為AI發展重鎮。



農家出身的陳良基說，AI環境的建置如同務農，也要播種、耕耘及施肥，並不是光靠一個計畫就能有顯著成果。



科技部規畫的「AI生態圈」，包括四年五十億元的「AI主機」、五年五十億元的「AI創新研究中心」、四年二十億元的「智慧機器人創新基地」，以及四年四十億元的半導體射月計畫，預計五年內投入一百六十億元在AI人工智慧領域。



陳良基指出，有的計畫已啟動，例如AI創新研究中心初期將號召三百多名學者專家，投入相關技術發展與應用，並培育三千名AI人才，目前已有五百多件計畫構想書，比預期多，最慢年底前就能營運。



另外，智慧機器人創新基地將建置在中科和南科，並與周遭的高中職和大學合作。