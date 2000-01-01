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寫程式指揮機器人　彰縣王功發明田園奇機 (2017/8/17)
 

張彩鳳／彰化報導

　王功國小役男許智昇，於去年九月底分發到學校服役，主動請纓，願以所學的資訊工程，成立機器人社團，帶領五六年級學生設計機器人、寫程式，沒想到激發了學生的興趣，在教育杯機器人大賽中，獲得創意組第一名殊榮，將於九月代表彰化縣參加二○一七全國奧林匹亞機器人大賽。參賽學生在暑假中也持續練習，希望能在全國賽中創造好成績。

　在學校推動的小麥種植課程中，學生體會到農夫彎腰播種的辛苦，於是在許智昇的指導下，設計了以積木製成的「田園奇機——播種省力器」，並且榮獲優等。

　在許智昇的帶領下，學生曾參加二○一七亞洲智慧型機器人大賽，囊括越野車競速組第一名，以及自走車避障組第二名；他們更是「實務專題競賽組」中唯一的小學生團隊，正所謂「初生之犢不畏虎」，即使其餘參賽團隊都是大專學生，王功國小仍榮獲第二名；甚至在輪型機器人擂臺賽中也榮獲佳作，比賽結果可說是所向披靡。

　許智昇畢業於明新科技大學資訊工程所，他表示，軍旅時光不願留白，仍希望能好好發揮資工專長，大學時期也有教導小學生寫程式的經驗，因此，自願到學校服務，貢獻所學。

　今年升國一的學生李思瑩表示，「田園奇機」是下田種植的機器，看到自己寫程式、動手做的作品能成功運作，好玩又有成就感。

　五年級學生江明憲和李原宇也表示，這項發明可以解決傳統務農方式的播種辛苦，希望未來能夠為農夫提供更省力、更有效的工具。

圖說：王功國小役男許智昇（右一）協助學生設計田園奇機，在教育杯機器人大賽中獲得創意組冠軍。攝影／張彩鳳
 
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