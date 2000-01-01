阮筱琪、沈育如╱臺北報導



學校行政工作繁重，導致行政人才難覓，連帶影響學校運作效率。臺北市教育局昨天舉辦公私立國小校長會議，局長曾燦金宣布，北市將率全國之先，將今年度國小校務評鑑項目減半、實地訪評日數由兩天減為一天，一百零七年度起校務評鑑停辦兩年，鼓勵學校多參加優質學校、教育一一一標竿學校認證等評選。



教育部國教署組長武曉霞表示，教育部持續推動減輕教師的行政負擔，包括評鑑訪視從一百零五學年起已減少百分之五十五，另外百分之四十五也持續簡化；減少舉辦與教學無相關活動競賽，研習課程改為線上學習，開會也朝向視訊方式，避免教師舟車勞頓。此外，教育部也規畫教師擔任組長等行政職務，可以提高職務加給，這個方案已呈報行政院審查。



曾燦金說，目前國小組長級薪資加給最低約四千元、導師三千元，兩者差距不大，但校務評鑑工作繁重，導致部分教師不願從事行政，「每到暑假，校長都很頭痛」；評估後決定今年度將校務評鑑指標「減量」，國小評鑑項目內涵由六百零八項減為三百二十四項，減幅近五成；高中職由六百二十五項減為三百九十五項，減幅約三成七；國中則從原先的十個項目，簡化為九個，並藉由教學訪視教師入班進行教學觀察了解教學實務。