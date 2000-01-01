阮筱琪、陳中興、楊惠芳╱綜合報導



對於全臺無預警大規模停電，蔡英文總統昨天除表示歉意外，並強調，這種狀況不該發生。蔡總統說，她已請行政部門務必在最短時間給全國人民一個清楚報告，說明為何供電系統會因人為操作疏失造成重大損害，無論是系統設計或專業管理都明顯過於脆弱，應全面檢討。



蔡總統說，電力供應不只是民生問題，更是國家安全問題，這次天然氣輸氣設備操作失誤，造成一座電廠無法運作，全臺緊急輪流供電，應避免類似情形再度發生。



中油董事長陳金德表示，會承擔起對臺電的賠償和責任，調查後會儘快做出懲處，預估一週內完成。這次事件主因是儀表設備商巨路公司，在中油大潭電廠計量站控制室，更換兩顆控制系統電源供應器時，事前未將自動模式轉換為手動，導致電腦自動控制系統發出異常訊號，電動閥自動關閉。



臺電表示，賠償問題將以專案處理，符合電費扣減措施用戶共五百九十二萬戶，減收一天電費。



環保團體綠色公民行動聯盟副研究員吳澄澄表示，本次事件並非電不夠，而是操作疏失導致，顯示安全管理程序必須再檢討；大潭發電廠僅六組機組失常，就導致全臺大停電，也顯示臺灣集中式發電、輸配電系統電力過於單一，未來必須朝分散式電力和電網系統發展。



吳澄澄說，臺灣並非唯一大規模停電的國家，南韓二○一一年也曾發生；南韓核能發電占三成，發生停電事件時，也沒計畫增加核電，反而規畫「減少一座核電廠」、朝分散電網等，結果很成功，值得臺灣參考。